Corpus Christi é feriado? Entenda e veja quando cai em 2025

A celebração de Corpus Christi em 2025 cairá no dia 19 de junho, uma quinta-feira. A data é móvel porque depende do calendário da Páscoa e ocorre sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa, tradicionalmente ligada à quinta-feira da Última Ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos.

