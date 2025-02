Quer ‘falar’ com seu gato? Estudo indica gesto para se comunicar

A pesquisa, desenvolvida pela equipe de psicólogos das Universidades de Portsmouth e Sussex, indica que “os animais domésticos são sensíveis a sinais humanos”. No caso dos felinos, o significado se traduz no “estreitamento dos olhos”.

De acordo com a publicação, o estreitamento dos olhos consiste em “sequências de piscadas lentas”, que geralmente envolvem “uma série de meias piscadas seguidas por um estreitamento prolongado dos olhos ou um fechamento dos olhos”.

Os pesquisadores realizaram dois experimentos para testar a validade do gesto entre gatos e humanos. No primeiro, revelou-se que “as meias piscadas e o estreitamento dos olhos dos gatos ocorreram com mais frequência em resposta aos estímulos de piscadas lentas dos donos aos seus gatos (em comparação com nenhuma interação dono-gato)”.