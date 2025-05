IA da chinesa Baidu planeja traduzir os latidos e miados de animais

Durante os anos 2000 e o início da década de 2010, a Baidu também ganhou notoriedade global por seus softwares antivírus , voltados principalmente para usuários de computadores pessoais, o que ajudou a consolidar sua presença fora do setor de buscas.

Fundada em 2000, a Baidu é uma das líderes em tecnologia na China, com atuação destacada nos segmentos de inteligência artificial, computação em nuvem, carros autônomos e mecanismos de busca. A empresa também é responsável pelo Ernie Bot , um dos principais sistemas de IA generativa do país, e tem investido fortemente em pesquisa aplicada.

A tecnologia seria capaz de identificar nuances na comunicação animal e associá-las a significados específicos, com base em algoritmos treinados com registros rotulados.

O atual projeto de tradução de vocalizações animais é conduzido por um time multidisciplinar, composto por engenheiros de som, etólogos, linguistas e cientistas da computação. A proposta foi formalizada no início de maio de 2025, com o registro da patente que detalha os mecanismos técnicos do sistema.

IA planeja traduzir os animais: desafios para a execução do projeto



Entre os principais desafios técnicos do projeto está a ausência de uma estrutura linguística padronizada nos sons emitidos pelos animais. Diferentemente da linguagem humana, a comunicação animal é altamente contextual e multimodal, envolvendo vocalizações, expressões corporais, posturas, odores e interações ambientais.

Outro entrave relevante é a limitação de bases de dados confiáveis e extensas, necessárias para treinar os modelos com precisão.