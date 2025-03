Homem de 76 anos detido por maus-tratos a gato é morto após sair da prisão

imagem de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia / Crédito: Fabio Lima/O POVO

O homem preso por maus-tratos a um gato no município de Solonópole, a 278 quilômetros de Fortaleza, foi solto pela Justiça e morto a tiros dentro da própria residência. A prisão foi registrada no dia 7 de março e a execução no domingo, 9. O vídeo do homem maltratando o animal repercurtiu nas redes sociais e, posteriormente, ele foi preso em flagrante. Depois de ser liberado em audiência de custódia o homem voltou para a casa. A residência foi invadida e ele foi morto a tiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a SSPDS, a Polícia Civil investiga um homicídio doloso em Solonópole. "A vítima, um homem de 76 anos, morreu após ser lesionada com disparos de arma de fogo, em uma residência particular, no bairro Conjunto Cohab", informa.