Gata sobrevive três semanas dentro de sofá durante mudança da família

Uma família do Colorado reencontrou a gata Sunny-Loo após passar semanas desaparecida. O bichano estava surpreendentemente escondido em um sofá e ficou sem comida ou água por vários dias

Uma família do Colorado, nos Estados Unidos, está grata pelo retorno de sua gata, que se retirou por semanas em um local incomum: dentro de um sofá.

Andy Hanson aceitou um emprego em uma clínica de saúde comportamental no final do ano passado, o que resultou em uma longa mudança para a família, que anteriormente morava no estado de Washington.