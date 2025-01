Fóssil de gato considerado o menor da história é encontrado na China

Pesquisadores do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados da Academia Chinesa de Ciências desenterraram o fóssil do animal em uma caverna no sítio de Hualongdong, na província de Anhui.

A nova espécie foi nomeada Prionailurus kurteni ou P. kurteni , de acordo com um estudo publicado no periódico revisado por pares Annales Zoologici Fennici.

O recém-descoberto Prionailurus kurteni é um parente do gato-leopardo-de-bengala . Enquanto o gato-leopardo-de-bengala tem um comprimento médio de 70 cm e pesa cerca de 2 kg, o Prionailurus kurteni era menor, com cerca de 50 cm de comprimento e um peso aproximado de 1 kg .

Cientistas chineses também descobriram dezenas de fósseis humanos arcaicos no local, datados de 300 mil anos. Esses fósseis são os primeiros encontrados no Leste Asiático a fazer parte do processo evolutivo do Homo sapiens, que surgiu na África há cerca de 315 mil anos, mas não estava presente no Leste Asiático antes de aproximadamente 45 mil anos.

"Os restos de comida deixados pelos humanos arcaicos no sítio de Hualongdong podem ter atraído ratos e pequenos gatos-leopardos", afirma Jiangzuo Qigao, pesquisador do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados e autor principal do estudo.

"Não está claro se esses gatos faziam parte da dieta dos habitantes das cavernas, já que os fósseis encontrados não apresentam marcas de abate", acrescenta ele.