"Bonita demais": quem é a freira brasileira que perdeu cargo na Itália?

Ex-madre-abdessa e natural do Amapá, Aline Ghammachi foi destituída do cargo após acusações de maus-tratos e desvios de recursos; veja trajetória da freira

No entanto, sua trajetória como madre-abadessa do Mosteiro San Giacomo di Veglia teve um desfecho abrupto e controverso: ela foi afastada do cargo após denúncias anônimas e, segundo ela, por ser considerada " bonita demais ".

Aline Pereira Ghammachi , uma freira brasileira nascida no Amapá e formada em administração de empresas, ganhou destaque na Itália ao se tornar, em 2018, a mais jovem regente de um convento no país, aos 34 anos.

A decisão de destituí-la ocorreu no dia seguinte à morte do papa Francisco e à eleição de seu sucessor, Leão XIV .

Segundo Aline, quatro religiosas a acusaram de maus-tratos, o que levou à sua saída imediata do cargo. O ambiente no mosteiro ficou tão insustentável que, no dia seguinte, cinco freiras fugiram do local e buscaram abrigo em uma delegacia.

Desde sua saída, outras freiras também abandonaram o mosteiro — 11 das 22 religiosas que viviam ali deixaram o local. Atualmente, a maioria das que permanecem são idosas, com mais de 80 anos.

Busca por justiça e nova etapa

A ex-madre-abadessa, que afirma ter sentido o chamado à vida religiosa desde os 15 anos, disse que agora busca orientação espiritual e jurídica para definir os próximos passos. "Rezo para que a verdade venha à tona, pelo amor de Deus e pela missão que desempenhamos", declarou.