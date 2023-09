'Vocês só rezam? Podem mascar chiclete?': Freiras de Fortaleza matam curiosidades sobre a rotina religiosa

As irmãs se dividem para responder às perguntas que chegam no Instagram; confira vídeo

Com bom humor, elas respondem as famosas “caixinhas de perguntas” , do Instagram, tirando dúvidas sobre a religião e o dia a dia em um convento. “É tipo carinha de anjo?”, "podem mascar chiclete?", “vocês só rezam?”, “toda madre é velha e ranzinza?” São algumas das perguntas enviadas para elas e respondidas de forma descontraída.

Esqueça aquela imagem de freiras ranzinzas , sérias demais ou introspectivas. As Irmãs Filhas da Misericórdia, um grupo religioso de Fortaleza , no Ceará , mostram a vida religiosa sob a perspectiva de pessoas que se dedicam integralmente à fé.

E a fórmula fez sucesso! Os mais de 180 mil seguidores do Instagram interagem com as postagens através de curtidas e milhares de comentários.

Ao O POVO, a madre Elizabete, responsável pela ala feminina no instituto, afirma que a ideia de criar o perfil surgiu com o objetivo de divulgar a obra e desmistificar as crenças populares sobre a vida religiosa.

“A gente começou a postar no intuito de receber novas vocações, que é o período em que as pessoas participam conosco, conhecem a nossa vida e podem ter discernimento do que querem pra ela, se querem ser freiras ou religiosos”, relata.

Mas, por causa da forma bem humorada de responder aos questionamentos dos seguidores, o perfil começou a crescer e elas viram um potencial para evangelizar nas redes sociais.

Como é a rotina de produção de conteúdo nas redes sociais

Inicialmente, as publicações eram feitas de forma “mais elaborada”, como fotos editadas e artes digitais. Entretanto, devido a rotina do instituto religioso, a madre optou por conteúdos que fossem adaptados à rotina delas.