13 de maio é feriado? Veja história, oração e mais de N. Senhora de Fátima

Celebrado anualmente em 13 de maio, o Dia de Nossa Senhora de Fátima é uma das datas mais importantes para os católicos . A devoção à santa tem origem em aparições registradas em Portugal no início do século XX, e continua até hoje como símbolo de fé, esperança e paz.

Nesta última aparição, ela revelou-se como sendo a Senhora do Rosário, pediu que fizessem uma capela no local em sua honra, que rezassem o terço todos os dias e profetizou que a Guerra (na época, a Primeira Guerra Mundial) terminaria em breve.

Ao todo foram cerca de seis aparições que terminaram em outubro do mesmo ano com o chamado “Milagre do Sol” , testemunhado por milhares de pessoas, e que foi interpretado como confirmação da presença divina.

Todos os anos, milhares de fiéis se dirigem ao Santuário de Fátima, em Portugal, para homenagear a santa com missas, procissões e momentos de oração. A data também é celebrada em diversas paróquias, inclusive no Brasil, onde a devoção é muito popular.

Nossa Senhora de Fátima tornou-se símbolo da intercessão mariana pela paz no mundo, especialmente durante períodos de guerra e incerteza. Suas mensagens enfatizavam o poder da oração e do arrependimento dos pecados.

Oração à Nossa Senhora de Fátima

A oração a Nossa Senhora de Fátima é frequentemente recitada pelos fiéis que pedem sua proteção e intercessão. Veja abaixo uma das mais conhecidas:

“Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos.

Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.”