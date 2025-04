A amizade entre o papa Francisco e a freira que quebrou protocolo para orar diante do caixão do pontífice

Getty Images Francisco e a irmã Jeanningros construíram uma forte relação de amizade, que surgiu a partir de uma reclamação da freira Geneviève-Josèphe Jeanningros. Até quarta-feira (23/4), o nome desta freira francesa de 82 anos era conhecido apenas por algumas pessoas. No entanto, após sua decisão de permanecer imóvel em frente ao caixão do papa Francisco por alguns minutos, isso mudou.

A imagem da pequena freira com seu véu azul e mochila verde nas costas, rezando e chorando diante do caixão do pontífice argentino, enquanto os cardeais passavam, comoveu o mundo. O protocolo do Vaticano para a câmara-ardente do papa proíbe expressamente parar diante do seu corpo, que está localizado aos pés do altar principal da Basílica de São Pedro. Qualquer um que tente violar esta regra será obrigado pela equipe de segurança a cumpri-la. Por que, então, isso não aconteceu com a religiosa? Por causa da forte relação de amizade entre ela e o papa. O relacionamento deles, no entanto, não começou bem, de acordo com a própria Jeanningros, e aqueles que a conhecem.

Getty Images Enquanto os cardeais e outros líderes da Igreja passavam, a freira francesa permaneceu imóvel por alguns minutos diante do caixão A carta que deu início a tudo "Ela estava chateada, muito chateada com Bergoglio, e enviou uma carta a ele dizendo isso", explica à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, Emily Stout, colega de Jeanningros na congregação das Irmãzinhas de Jesus, ordem à qual a agora conhecida freira pertence. O motivo? "A atuação dele no caso dos desaparecidos durante a última ditadura militar na Argentina", acrescenta a freira americana da sede da Fraternidade Geral das Irmãzinhas de Jesus, localizada a poucos passos da histórica Abadia de Tre Fontane em Roma, onde, segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado em 67 d.C.. Jeanningros é sobrinha da religiosa francesa Lèonie Duquet, que em dezembro de 1977 foi presa pelo regime militar argentino e desapareceu junto a outras 12 pessoas, incluindo outra freira francesa chamada Alice Domon. Tudo isso por seu ativismo pelos direitos humanos.

As autoridades militares tentaram simular que a ação foi perpetrada pela guerrilha Montoneros. No entanto, foram os militares que colocaram os prisioneiros em um avião e os jogaram no mar. O corpo de Duquet só foi encontrado e identificado em 2005, quando ela foi enterrada na Igreja da Santa Cruz, em Buenos Aires, onde havia sido detida. O gesto não satisfez, no entanto, sua sobrinha. "O enterro me deixou chateada", admitiu Jeanningros em um vídeo compartilhado por suas companheiras da ordem.

Getty Images A tia da freira, Lèonie Duquet, foi uma das milhares de pessoas desaparecidas durante a última ditadura militar argentina Na sequência, ela explicou: "A igreja estava lotada, mas não havia um único representante do bispado (...) Eu não podia aceitar isso. Não queria que minha tia estivesse ali." "Em outubro de 2005, Bergoglio (então arcebispo de Buenos Aires) veio a Roma para o Sínodo dos bispos, e eu escrevi a ele reclamando, e deixei meu número de telefone. Ele me ligou, e eu me perguntei: 'O que você fez?'", acrescentou a religiosa. "Ele me disse: 'Obrigada, minha irmã, por me enviar esta carta, mas eu queria te dizer que não sou alheio a esta situação, e que permiti que eles (os desaparecidos) fossem enterrados ao redor da igreja'", ela contou.