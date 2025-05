Filosofia de Santo Agostinho: veja o que esperar do novo papa Leão XIV

"Volta para ti mesmo; no interior do homem habita a verdade": entenda pensamentos que influenciam o papa Leão XIV, que se diz "filho de Santo Agostinho"

Formado na Ordem dos Agostinianos desde 1985, Robert Prevost sinalizou, com essa fala, a possível linha filosófica e pastoral que pretende seguir à frente da Igreja Católica.

O novo papa Leão XIV afirmou durante seu primeiro discurso na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que era “filho de Santo Agostinho”. A declaração chamou atenção e levantou questionamentos sobre o significado dessa referência.

Os agostinianos integram as ordens mendicantes da Igreja, assim como os franciscanos e dominicanos. Essas ordens são compostas por religiosos consagrados que vivem em comunidade, seguindo regras de vida espiritual e serviço ao próximo.

Enquanto os franciscanos seguem os ensinamentos de São Francisco, com ênfase na simplicidade e no cuidado com os pobres e a natureza, os agostinianos se orientam pelos escritos e reflexões de Santo Agostinho.

