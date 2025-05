Conclave no Cartola? Conheça "Fantapapa", jogo italiano que escala cardeais como jogadores de futebol

O jogo foi inspirado no game "Fantasy", que testa a habilidade e estratégia em futebol dos usuários. / Crédito: Reprodução/Fantapapa

Imagine que você é o técnico de um time de futebol. Seu dever é analisar as melhores características dos jogadores e, entre nada menos que 135 opções, escolher 11 para montar sua equipe. Essa é a missão proposta pelo "Fantapapa": escalar seu time como em uma partida de futebol — mas, no lugar de atletas, entram em campo os cardeais "papáveis". O jogo criado na Itália une duas grandes paixões italianas: o futebol e a fé católica. Até o sábado, 3 de maio, mais de 75 mil pessoas já haviam feito suas escalações no "Fantapapa".

Até o momento de fechamento desta matéria, os 3 cardeais mais citados pelos jogadores eram os italianos Pietro Parolim e Matteo Zuppi, e o filipino Antonio Tagle. LEIA MAIS | Os 15 cardeais 'papáveis' às vésperas do conclave Até o sábado, 3 de maio, mais de 75 mil pessoas, só na Itália, já haviam feito suas escalações no "Fantapapa". Crédito: Reprodução/Redes Sociais "Fantapapa" se assemelha a outro game sobre futebol e atribui pontuações para palpites do conclave Inspirado no game "Football Fantasy", o "Fantapapa" segue a mesma linha de raciocínio de outro game bem popular entre os brasileiros, o "Cartola". A diferença é que ao invés de atletas de futebol, os jogadores devem selecionar cardeais na formação de campo.

Dentre os 11 escolhidos no time, o técnico, ou seja, o usuário, elege um capitão e um goleiro. O capitão deve ser quem o jogador crê que será eleito o novo papa. Já o goleiro é o cardeal que o técnico acredita que não tem chances no conclave. Exemplo de escalação do "Fantapapa", que não reflete a realidade do conclave. Crédito: Reprodução/Fantapapa Além da escalação, o técnico precisa montar a mesa tática, onde deve informar alguns palpites como o nome que o cardeal escolherá após eleito papa, o dia de término do conclave e quantos escrutínios ocorrerão até que o protodiácono proclame a famosa frase "Habemus Papam", dentre outros.

Para Mauro Ventti, co-criador do jogo, o desenvolvimento do "Fantapapa" se dá em meio às discussões na Itália sobre o sucessor de Francisco, tendo como objetivo principal "explorar o sentimento da população" acerca do conclave sem desrespeitar a solenidade da reunião que define o novo líder de bilhões de católicos ao redor do mundo. Exemplo de mesa tática no "Fantapapa", que não exprime a realidade do conclave. Crédito: Reprodução/Fantapapa "Pelo que se trata de um acontecimento histórico e pareceu-nos interessante abordá-lo de uma forma leve, mas também com base em dados reais", afirmou Mauro em entrevista ao portal EuroNews.