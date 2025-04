'Decidi obedecer', diz cardeal condenado após desistir do conclave

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Tendo no coração o bem da Igreja, à qual servi e continuarei servindo com fidelidade e amor, assim como para contribuir com a comunhão e a serenidade do conclave, decidi obedecer como sempre fiz", afirmou o cardeal em comunicado enviado à AFP por seu advogado.

Becciu defende sua inocência. Ele insistia que era seu dever participar da eleição do futuro papa, que começará em 7 de maio, apesar de não estar na lista oficial de eleitores: o italiano ainda tem o título de cardeal e participa das reuniões preparatórias do conclave.

O cardeal Pietro Parolin, por anos o número dois no Vaticano, apresentou a Becciu dois documentos assinados pelo pontífice argentino que confirmam que ele não poderia participar.

A primeira carta com data de 2023 e outra do mês passado, segundo o jornal Domani.