Último desejo de Francisco: papamóvel será transformado em clínica para crianças de Gaza

Segundo o Vaticano, o automóvel será adaptado com equipamentos para diagnósticos, exames e tratamentos. Testes rápidos para infecções, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos serão estocados no papamóvel.

“Em meio à guerra terrível, à infraestrutura em colapso, a um sistema de saúde mutilado e à falta de educação, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, as infecções e outras doenças evitáveis colocando suas vidas em risco”, ressaltou a Santa Sé em comunicado.

“Este veículo representa o amor, o cuidado e a proximidade demonstrados por Sua Santidade para com os mais vulneráveis, algo que ele expressou ao longo de toda a crise”, disse Anton Asfar, secretário geral da Caritas Jerusalém.

Para Peter Brune, secretário geral da Caritas Suécia, o papamóvel não é “apenas um veículo”. “É uma mensagem de que o mundo não esqueceu das crianças de Gaza”, afirma.