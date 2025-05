Escolha do novo papa: expectativa é de conclave breve, como nos últimos anos

Conclave que definirá o sucessor do papa Francisco começa no próximo dia 7; especialistas preveem decisão em até três dias

Começa nesta quarta-feira, 7, o conclave que escolherá o novo líder da Igreja Católica, em substituição ao papa Francisco. Com isso, cresce também a expectativa em relação ao tempo de duração da votação, que historicamente tem se encerrado em poucos dias.

Ao todo, 133 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição, conforme as regras do Vaticano. No universo total de 252 cardeais ao redor do mundo, 117 ultrapassaram essa idade limite e, portanto, não podem votar nem ser votados.