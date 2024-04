19 de março é o dia de São José: veja curiosidades sobre o santo

No entanto, em sonho, um anjo falou a José que Maria concebeu do Espírito Santo e estava esperando o filho de Deus. Então, ele aceitou a missão de ser o pai adotivo de Jesus .

Em 19 de março, comemora-se o dia de São José, padroeiro do estado do Ceará . Por isso, no seu dia, é feriado neste estado . Ele é pai adotivo de Jesus e tem uma passagem discreta na vida do filho, segundo a Bíblia.

Esta última escolheu São José como seu patrono. “Escolhi São José para meu patrono e intercessor junto de Deus. Muitas vezes me recomendei a ele e experimentei que em tudo, onde a minha honra e eterna salvação estavam em perigo, alcancei maior auxílio do que esperava", teria dito Teresinha.

No Canadá, está localizado o maior santuário do mundo dedicado a São José . A igreja fica em Montreal e foi terminada na década de 1930. Sua construção foi encabeçada por André Bessette, da Congregação de Santa Cruz, conhecido como Taumaturgo de Montreal, que por toda a sua vida nutriu uma forte devoção a São José.

Além de ser padroeiro do Ceará, São José é padroeiro das Américas e de vários países do mundo como Canadá, China , Croácia, México , Coreia, Áustria, Bélgica , Peru , Filipinas e Vietnã.

São José: Ano Jubilar foi comemorado em 2021



Em 2021, comemorou-se 150 anos desde que o santo foi declarado padroeiro da Igreja Católica. Como celebração, o Papa Francisco anunciou a celebração do Ano de São José.



São José: santo é celebrado em três datas durante o ano

No dia 19 de março é celebrado o dia oficial de São José. No entanto, ele é relembrado em outras datas do calendário litúrgico.

A Igreja também comemora a festa de São José Operário no dia 1º de maio, e lembra do santo na festa da Sagrada Família, no primeiro domingo após o Natal.

São José também é conhecido sob o nome de São José Operário



Em maio, a Igreja celebra a figura de São José Operário. Essa comemoração foi instituída em 1955, pelo papa Pio XII, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O objetivo é dignificar os frutos do esforço humano através do trabalho. “Queremos reafirmar, em forma solene, a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres”, disse o pontífice quando estabeleceu a celebração.

O que diz a meteorologia sobre a tradição das chuvas no Dia de São José? ENTENDA

Significado da imagem de São José dormindo



Uma das imagens mais famosas de São José é a que ele está dormindo. A estátua se tornou popular após o papa Francisco revelar que colocava suas preocupações embaixo da imagem e conseguia dormir tranquilamente.

Nas escrituras, José estava dormindo quando escutou a voz do anjo lhe explicando sobre a gravidez de Maria e sobre a vontade divina. Por isso, alguns católicos têm a tradição de escrever suas intenções e colocar embaixo da imagem de São José dormindo.



Oração de São José

Salve, guardião do Redentor

e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;

em vós, Maria depositou a sua confiança;

convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós

e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,

e defendei-nos de todo o mal. Amém.