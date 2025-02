Fortaleza registra 178 milímetros de chuva e Defesa Civil atende 118 ocorrências em 12h

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu 118 ocorrências nas 12 horas entre 19 horas de quinta-feira até as 7 horas desta sexta-feira. Isso representa 37% de todas as ocorrências registradas no mês de fevereiro (316).

Fortaleza registrou a maior chuva de 2025 das 7 horas de quinta-feira, 27, até as 7 horas desta sexta-feira, 28. Foram 178 milímetros de precipitações no período, conforme os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O nível do canal do Lagamar aumentou e alagou ruas em comunidades adjacentes. Na rua do Piloto, na Aerolândia, o alagamento é recorrente em dias de chuva forte. Nesta manhã, moradores ainda lidavam com a dificuldade de ir e vir.

Com os alagamentos, oito rotas de transporte escolar foram interrompidas, conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME). O POVO questionou quantas escolas ficaram sem aulas devido a danos estruturais após as chuvas, mas não foi respondido.

Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), agentes de trânsito orientam condutores no trecho da avenida Presidente Costa e Silva compreendido entre a avenida I e a avenida Juscelino Kubitschek. Devido a alagamentos, o tráfego opera em contrafluxo.

Na avenida Governador Raul Barbosa, há lentidão no sentido Arena Castelão/Aldeota devido a trecho parcialmente alagado entre o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente e a avenida Murilo Borges. Agentes estão no local para controlar o fluxo de veículos.

No momento, a Rua do Canal está bloqueada entre a Av. Governador Raul Barbosa e Av. Borges de Melo devido ao nível elevado do canal do Lagamar. Efetivo do órgão disciplina a circulação e orienta os condutores a utilizar vias alternativas.