Março de 2025: feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

Do Dia da Mulher ao Dia Mundial da Água, março é palco de diversas datas e campanhas. Veja quando serão os feriados do terceiro mês deste ano

O terceiro mês de 2025 traz alguns pontos facultativos nacionais no calendário devido ao Carnaval . Os cearenses terão ainda mais oportunidades de folgas , pois março chega com dois feriados estaduais.

3 de março (segunda-feira): Carnaval - Ponto facultativo



(segunda-feira): Carnaval - Ponto facultativo 4 de março (terça-feira): Carnaval - Ponto facultativo



(terça-feira): Carnaval - Ponto facultativo 5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - Ponto facultativo



(quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - Ponto facultativo 19 de março (quarta-feira): Dia de São José, padroeiro do Ceará - Feriado estadual



(quarta-feira): Dia de São José, padroeiro do Ceará - Feriado estadual 25 de março (terça-feira): Data Magna do Ceará - Feriado estadual

Datas comemorativas do mês de março de 2025

O terceiro mês do ano traz algumas datas significativas, veja a seguir:

4 de março - Dia Internacional da Conscientização sobre o HPV

A data pretende aumentar a conscientização, destacar a importância da vacinação, do rastreamento e do tratamento precoce na prevenção do câncer cervical, ligado diretamente à infecção pelo Papilomavírus Humano.

8 de março - Dia Internacional da Mulher

Oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, a data é comemorada desde o início do século 20. Ela é cada vez mais lembrada como um dia para a reivindicação de igualdade de gênero.