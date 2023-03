Data Magna no Ceará: entenda a história por trás do feriado de 25 de março e veja funcionamento do comércio

No dia 25 de março, é comemorado a Data Magna no Ceará, que se refere ao pioneirismo do Estado em abolir a escravidão antes do resto do Brasil.

Apesar do dia 13 de maio de 1888 ser considerado um marco para a história brasileira o decreto da Lei Áurea aconteceu, em grande parte, pela pressão de movimentos antecessores que defendiam o fim da escravidão.

Um dos estados que é reconhecido por essa luta é o Ceará, que decretou a abolição em 1884. Para quem leciona História no Estado, a data carrega marcas sociais e políticas. Airton de Farias, professor e historiador cearense, diz que existe uma exaltação deste fato. "Do Ceará ter sido o primeiro local do Brasil a abolir a escravidão. E há quem questione isso", disse.

Para ele, na medida que se torna um feriado oficial, há a busca por uma espécie de "monumentalização, para mostrar que o Ceará é um local das pessoas que abraçam a liberdade, não concordam com a escravidão, etc", ensina.

"A abolição antecipada no Ceará teve sua importância porque acabou sendo usada na campanha abolicionista, que, naquele momento, sacudia o Brasil Império. As pessoas, vários clubes, jornais, pediam pela abolição", destaca Airton.

No entanto, Airton evidencia que, apesar da presença de escravos na região, o Ceará nunca dependeu deles para movimentar a economia local. "Teve muito uso do trabalho livre, na pecuária, no algodão, também do trabalho africano, mas, em geral, predominava o trabalho livre. Então, não era uma província que dependia tanto da escravidão", revelou.

"Tanto que, antes mesmo de acontecer a abolição, o Ceará estava vendendo os escravos para outras províncias, principalmente para o Centro-Sul. Era chamado de tráfico interprovincial. Inclusive, isto permitiu que muitos escravos fossem embora do Estado, o que, claro, tem impacto numérico na quantidade da população de origem africana ainda hoje", completou o docente.



Luta pela libertação dos escravos

Um dos principais nomes do movimento abolicionista cearense é o do jangadeiro Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde. Em 1881, antes mesmo do decreto de abolição no País, o líder, junto a outros jangadeiros, se recusou a transportar escravos que saíam o Porto de Fortaleza e seriam vendidos a outras províncias.

A ação deu origem à Greve dos Jangadeiros, que cessou o tráfico de escravos para outros lugares do Brasil por alguns dias e foi visto como um dos catalisadores para a abolição na província.

De acordo com a Fundação Cultural Palmares, as libertações foram ocorrendo no Ceará antes mesmo do decreto. No dia 1º de janeiro de 1883, em Vila do Acarape — onde hoje é o município de Redenção — cartas de alforrias foram entregues a 116 escravos, em um ato realizado em frente à Igreja da Matriz.

Então, no dia 25 de março de 1884, o baiano Manuel Sátiro de Oliveira Dias, presidente da província na época, declarou a libertação de todos os escravos do Ceará.

A data foi instituída como feriado estadual no dia 6 de dezembro de 2011, durante a gestão do ex-governador e atual senador Cid Gomes (PDT). O projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa pelo então deputado estadual Lula Morais (PCdoB) e a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Veja o que funciona no feriado de Data Magna no Ceará



Comércio



O funcionamento do comércio no feriado será normal. Em nota, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, explicou que março é o período em que o varejo começa a aquecer as vendas e, como o feriado cai em um sábado, as lojas podem funcionar normalmente, em conformidade com a convenção coletiva.

Shoppings

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul

As lojas, os quiosques e as praças de alimentação funcionarão das 10h às 22h. Nos quatro shoppings, as salas de cinema estarão em funcionamento conforme a programação.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

As lojas, os quiosques e as operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h.

As academias, lotéricas e algumas clínicas de saúde abrirão com horários diferenciados. Já os órgãos públicos e o banco estarão fechados.

Shopping Iguatemi Fortaleza

O Shopping Iguatemi Bosque funcionará normalmente no feriado da Data Magna, com horário de abertura às 10 horas.

Os serviços que permanecerão fechados durante o feriado são: Detran, Polícia Federal, Correios e Casa do Cidadão.

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 1h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 8h às 22h

Amo Vacinas: 10h às 22h

CLDO: 8h às 20h

Lotérica: 10h às 18h



Shopping Parangaba

O shopping estará aberto normalmente no sábado, com as lojas e a praça de alimentação operando das 10h às 22h.

Academia: 08h às 18h

Game Station: 12h às 22h

Lotérica: 10h às 21h

Centro Fashion

As lojas do Centro Fashion Fortaleza terão funcionamento normal neste sábado, de 9h às 19h.

Metrofor

De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe funcionarão de maneira especial neste sábado. As linhas que atendem Fortaleza e Região Metropolitana iniciam as atividades em horário normal e encerram mais cedo. É necessário que os usuários vejam a tabela com os horários atualizados para o feriado.

O VLT de Sobral e do Cariri não terão operação neste sábado.

Farmácias

Funcionamento normal, de acordo com cada estabelecimento, desde que atenda o que está nas condições e no regime CLT.

Padarias

As padarias também funcionarão normalmente. Segundo o Sindpan-CE, os trabalhadores das padarias que abrirem deverão receber em dobro, além da remuneração mensal, ou uma folga na semana seguinte para compensar.

