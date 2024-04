4 receitas veganas para o Dia Mundial Sem Carne

Lasanha de legumes

Ingredientes

200 g de massa de lasanha sem ovos

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de abobrinha cortada em fatias

1 xícara de chá de berinjela cortada em fatias

1 xícara de chá de pimentão cortado em fatias

1 xícara de chá de tofu firme esfarelado

2 xícaras de chá de espinafre

1 xícara de chá de queijo vegano ralado

Orégano, manjericão, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe a abobrinha, a berinjela e o pimentão até dourar. Em uma assadeira, monte camadas alternadas de folhas de lasanha, molho de tomate, legumes grelhados, tofu esfarelado e espinafre. Continue a montagem até que todos os ingredientes sejam usados, terminando com uma camada de molho de tomate. Cubra a lasanha com queijo vegano ralado e polvilhe com orégano e manjericão. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Deixe a lasanha descansar por alguns minutos e sirva em seguida.

Risoto de cogumelos (Imagem: Dmitrii Ivanov | Shutterstock)

Risoto de cogumelos

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de arroz arbóreo

4 xícaras de chá de caldo de legumes

200 g de cogumelo Paris cortado em fatias

1/4 de xícara de chá de vinho branco

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1/4 de xícara de chá de levedura nutricional

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e translúcidos. Adicione o arroz arbóreo à panela e mexa bem para revestir os grãos com o azeite. Despeje o vinho branco na panela e mexa até que seja absorvido pelo arroz. Adicione os cogumelos fatiados à panela e continue mexendo. Comece a adicionar o caldo de legumes, uma concha de cada vez, mexendo constantemente e esperando que o líquido seja absorvido antes de adicionar mais caldo. Continue esse processo até que o arroz esteja cozido e tenha uma textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture a levedura nutricional para adicionar um sabor de queijo ao risoto. Sirva em seguida com o cheiro-verde.