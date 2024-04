Veja os sintomas e como prevenir o câncer colorretal

O câncer colorretal, também conhecido como câncer do intestino grosso, é uma condição em que ocorre uma multiplicação desordenada das células do cólon e do reto, o que gera o surgimento de pólipos (pequenas massas que crescem na parede do intestino) que, por sua vez, podem evoluir para o câncer.

Esse tipo de tumor ocupa a terceira posição em termos de incidência no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de mama e de próstata. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o país registra mil casos anuais de câncer colorretal, o que equivale a uma incidência de 21,10 casos para cada 100 mil habitantes. Notavelmente, 70% desses casos estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste do país.

“Na maioria dos casos, o câncer de intestino grosso apresenta um prognóstico positivo e pode ser tratado quando diagnosticado nos estágios iniciais. Mas, para isso, é importante conhecer os fatores de risco e estar atento aos sintomas para que as medidas de prevenção sejam efetivas”, Ricardo Guilherme Viebig, diretor técnico do Núcleo de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia (MoDiNe) do hospital IGESP.