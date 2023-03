Dia do Consumidor: Saiba como denunciar falsas promoções e fraude

Com a chegada da Semana do Consumidor, o Procon Fortaleza levanta o alerta para informações enganosas; veja como denunciar

O Dia do Consumidor, celebrado nesta quarta-feira, 15, busca lembrar o cidadão dos seus direitos na hora da compra. Na Semana do Consumidor, a data é explorada pelo comércio de segunda a sexta-feira (13 a 17 de março de 2023).

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) alerta para mensagens de texto e e-mails que podem conter vírus, clonagem de dados e golpes de falsos boletos bancários.

Os dados compartilhados pelo Procon indicam que problemas com publicidade enganosa cresceram 58% nos últimos dois anos. As informações, presentes no portal da Prefeitura de Fortaleza, contabilizaram 58 registros em 2021, subindo para 92 reclamações em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A recomendação do órgão é que o consumidor pesquise os preços em sites especializados no comportamento dos valores ao longo dos meses. Além disso, o pagamento por cartão de crédito pode ser suspenso pela empresa responsável em caso de fraude ou abusos.

"Tem aumentado a quantidade de consumidores que se vislumbra com preços atrativos e cai em golpes e falsas promoções", alerta o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia, no portal da prefeitura.

Cobrança indevida é a principal queixa do consumidor cearense; CONFIRA

Dia do Consumidor: Como fazer a denúncia

A Central de Atendimento ao Consumidor está aberta para as denúncias pelo número 151, mas o Portal da Prefeitura, com acesso no campo “Defesa do Consumidor”, também pode oferecer auxílio.

As denúncias de falsas promoções podem ser enviadas pelo aplicativo Procon Fortaleza, disponível para Android e iOS.

Tags