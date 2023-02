Quarta-feira de Cinzas sem carne? Entenda a tradição

A Quarta-feira de Cinzas não marca apenas o final das folias carnavalescas, mas o início da Quaresma na tradição católica. O período se estende até a Páscoa, no mês de abril, e busca relembrar os 40 dias passados por Jesus Cristo no deserto.

A data propõe um momento de reflexão entre os católicos, com orações e a prática do jejum. Na quarta-feira, primeiro dia da Quaresma, o público é reunido na missa das cinzas, enquanto ramos, abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior, são queimados.

A missa é acompanhada de uma bênção do padre, aplicando na testa dos fiéis uma cruz de cinzas e repetindo: "Lembre-se de que você é pó e ao pó você voltará".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

SAIBA os horários das missas da Quarta-Feira de Cinzas na Arquidiocese de Fortaleza



Quarta-feira de Cinzas sem carne: o jejum na quaresma

“A Quaresma se firma em três grandes pilares: jejum, esmola e oração”, começa a estudante Maria de Fátima Dias, discípula da Comunidade Católica Shalom.

A oração seria uma forma de aproximação de Deus, enquanto a esmola buscaria o despojamento dos pertences para aqueles sem bens. Em conclusão, o jejum traria “a ideia de mortificação dos desejos da carne".

O jejum e a abstinência são pedidos em dois períodos do ano pela Igreja Católica, a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira da Paixão. A prática consiste, de acordo com Maria, em uma refeição completa e duas pequenas refeições “que, juntas, não dormem uma refeição”.

A abstinência se refere a não consumir carne de animais de sangue quente, “como boi, porco, frango, calabresa, pepperoni, caldo de carne e presunto”. O consumo também não é recomendado em todas as sextas-feiras do ano.

“Para que a pessoa não se sinta saciada e a memória de estar realizando um sacrifício [a Jesus Cristo] permaneça nítida”, explica Maria sobre o hábito.

Missa de Quarta-feira de Cinzas: igrejas católicas reúnem fiéis em Fortaleza; CONFIRA

Quarta-feira de Cinzas sem carne: todos devem jejuar?

O Código de Direito Canônico destaca que a prática do jejum é orientada aos fiéis maiores de 18 anos até "os 60 anos começados”.

“Grávidas, doentes e os que exercem trabalho braçal árduo estão dispensados. A abstinência é obrigatória aos maiores de 14 anos”, completa Maria de Fátima.

O Código indica que a Conferência episcopal pode “substituir outras formas de penitência, sobretudo obras de caridade e exercícios de piedade, no todo ou em parte, pela abstinência ou jejum”.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também afirma que “a abstinência pode ser substituída pelos próprios fiéis por outra prática de penitência, caridade ou piedade, particularmente pela participação nesses dias na Sagrada Liturgia”.

Campanha da Fraternidade 2023: VEJA a história e a programação em Fortaleza



Tags