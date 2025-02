O que se sabe sobre a saúde do papa Francisco

O papa Francisco, de 88 anos, continua internado em condição "crítica" no hospital Gemelli de Roma com uma pneumonia bilateral. Isto é o que se sabe sobre o estado de saúde do pontífice argentino. - Pneumonia bilateral, após bronquite

Pouco depois, o Vaticano anunciou que o papa sofria de uma pneumonia nos dois pulmões, com um quadro clínico "complexo". O estado de saúde do líder da Igreja Católica se agravou no sábado com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo" e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue. Na segunda-feira, porém, a Santa Sé destacou que o pontífice não teve mais ataques respiratórios como os sofridos no sábado.

Apesar das notícias, Francisco continua sendo "um paciente frágil", como advertiu na sexta-feira seu médico Luigi Carbone. Por outro lado, a "insuficiência renal leve" que ele apresenta desde domingo "não é preocupante", esclareceu a Santa Sé. - Continua trabalhando

Embora o prognóstico permaneça "reservado", o jesuíta argentino - que não apareceu em público desde sua hospitalização - "permanece de bom humor", de acordo com uma fonte do Vaticano, que também afirmou que ele é capaz de ficar de pé e comer normalmente. De sua suíte no décimo andar do hospital Gemelli, Francisco recebe seus colaboradores mais próximos e continua com seu trabalho. O Vaticano anunciou nesta terça-feira (25) que o papa foi visitado na segunda-feira por seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e pelo arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, o número dois e o número três da Santa Sé, respectivamente.

Durante a visita, o pontífice autorizou a canonização de dois leigos, um deles o venezuelano José Gregorio Hernández Cisneros, e convocou uma reunião de cardeais em uma data a ser definida. A Santa Sé anunciou pela primeira vez na segunda-feira que o papa havia convocado a paróquia de Gaza, como tem feito todas as noites desde o início da guerra no território palestino. - Comunicação diária