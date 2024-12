Descubra as publicações mais curtidas no Instagram do O POVO em 2024

Da morte de Silvio Santos até um gatinho que luta para emagrecer, confira as publicações mais curtidas do ano de 2024 no Instagram do O POVO

Mas, qual, dentre as milhares de publicações feitas no Instagram do O POVO , foi a mais curtida por vocês, leitores? Quais os assuntos que mais comoveram seus corações? Seria algum tema político? Algo de segurança pública? Ou será que o maior engajamento do ano foi um post mais "fofo", com a história de algum pet?

Ufa! 2024 está chegando ao fim... e com isso a nostalgia começa a se fazer presente. Em um ano marcado por inúmeros eventos, fatos políticos , curiosidades , descobertas científicas , atualizações de famosos, o trabalho nas redes sociais do O POVO foi intenso e acompanhado de perto por milhões de internautas.

Confira abaixo as publicações mais curtidas do Instagram do O POVO em 2024

Alok trouxe pela primeira vez para Fortaleza mais de 200 drones , que foram responsáveis por um espetáculo visual no céu no Réveillon da capital cearense.

Na nona posição, há o caso brutal do assassinato do zelador Francisco Mizael, de 29 anos. Mizael era empregado do Instituto Doutor José Frota (IJF) e teve a cabeça degolada por um ex-funcionário em um ataque passional.

A sétima posição conta com mais de 78 mil curtidas e traz o deputado Federal, André Fernandes (PL), anunciando o primeiro filho com a esposa , Luana Fernandes.

O montante de cerca de R$ 1,6 bilhão foi dividido entre a esposa e as filhas ainda em vida. A publicação atingiu mais de 77 mil curtidas e ficou com a oitava posição no ranking.

O casal anunciou a gravidez ao publicar imagens de uma ultrassonografia realizada no mês de outubro, revelando que "Eloah está a caminho".

6º - Com letreiro iluminado na Praia de Iracema, turista do Acre pede namorada em casamento

E o amor está no ar na nossa sexta colocação. Com mais de 81 mil curtidas, um casal do Acre, o empresário Celso Lima e a advogada Maria Luiza Jucá, ambos de 26 anos, ganharam os corações dos seguidores do O POVO com um pedido de casamento na areia da Praia de Iracema, em Fortaleza.

O momento chamou atenção de quem passava pelo local, com direito a um letreiro iluminado, o pedido teve repercutiu nas redes sociais.

5º - Rebeca Andrade conquista ouro no solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024

O ouro de Rebeca Andrade para o Brasil nas Olimpíadas de Paris abre o nosso top 5 de postagens mais curtidas do ano.

A ginasta de 25 anos conquistou a medalha para o Brasil na categoria solo da ginástica artística. Rebeca subiu ao lugar mais alto do pódio no dia 5 de agosto e sua conquistou acumula mais de 84 mil curtidas no perfil do O POVO. Quem lembra da emoção desse momento?

4º - Bombeira de 21 anos é internada em estado grave após usar a própria máscara para salvar criança

Na quarta posição, com mais de 84 mil curtidas, encontra-se o caso de Jennifer Mily, uma bombeira civil, de 21 anos, que enfrentou um incêndio no interior de São Paulo para salvar, sozinha, cerca de dez pessoas.

Se não bastasse a coragem para lidar essa situação, Jennifer protagonizou uma verdadeira dose de heroísmo ao ceder a própria máscara de oxigênio para salvar uma criança de 8 anos. A bombeira precisou ser hospitalizada em estado grave após a ocorrência, mas se recuperou bem dos ferimentos.

3º - Paolla Oliveira vira onça em desfile da Grande Rio: "Que a força da mulher onça amedronte"

O carnaval não poderia deixar de aparecer no nosso ranking! A atriz Paolla Oliveira garantiu abre o nosso top 3 postagens mais curtidas de 2024.

Paolla desfilou vestida de onça para a escola de samba Grande Rio e computa mais de 86 mil curtidas no Instagram do O POVO.

2º - Camilo se emociona e chora ao agradecer Lula por instalação do ITA Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ganhou o carinho dos seguidores do O POVO após chorar emocionado com o processo de instalação de uma sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza.

A publicação, feita ainda em janeiro de 2024, conquistou mais de 90 mil curtidas e garantiu a medalha de prata no ranking de mais curtidos no feed do O POVO.

Qual o post mais curtido do ano no Instagram do O POVO?

O gato Ty começou a fazer natação duas vezes por semana para diminuir seu peso Crédito: Divulgação/Vanderburgh Humane Society

1º - Gato faz natação para perder peso em parque aquático canino

Diretamente da editoria gatos sendo gatos, o bichano Ty, que em abril estava pesando mais de 13 quilos, ganhou o coração dos seguidores após passar a frequentar um parque aquático canino para realizar natação e perder os quilinhos extras.

Ty, que é carinhosamente apelidado de "Thicken Nuggets” (brincadeira com nuggets de frango e a palavra “thick”, pesado, em inglês). A publicação soma mais de 121 mil curtidas e ocupa a primeira posição de 2024.