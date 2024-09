Bombeira é internada após entregar a própria máscara para salvar criança, em São Paulo

O caso aconteceu na cidade de Nova Aliança, no interior de São Paulo

Jennifer Mily, uma bombeira civil de 21 anos, foi internada em estado grave depois de tirar a própria máscara e entregar para uma criança de oito anos durante um incêndio na cidade de Nova Aliança, no interior de São Paulo. As informações são do portal R7.

Em um vídeo publicado por familiares nas redes sociais, a jovem aparece hospitalizada, mas cita que está se recuperando. "Já estou conseguindo comer um pouco. Logo logo vou para casa".