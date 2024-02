Paolla Oliveira vira onça na Sapucaí em desfile da Grande Rio

Com a onça sendo tema central do enredo deste ano, o figurino da Grande Rio fez Paolla Oliveira virar onça na Sapucaí

Paolla Oliveira desfilou como Rainha de Bateria pela Grande Rio neste domingo, 11, e virou uma onça com sua fantasia na avenida Marquês de Sapucaí. O animal fazia parte do tema do samba enredo da escola, “Nosso destino é ser onça”.

No Instagram, ela compartilhou registros com o figurino. Em um deles, escreveu na legenda: “Que a força da mulher onça amedronte os covardes e os faça chorar. Que a força da mulher onça acolha aqueles que não tem nada a temer. Que a força da mulher onça seja imensa e vencedora. E aquele que fizer força de oposição, será devorado”.

Paolla Oliveira vira onça na Marquês de Sapucaí Crédito: Divulgação/Felipe Braga

A Grande Rio foi a quarta escola a se apresentar no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Como temática, trouxe a onça no mito tupinambá sobre a criação do mundo e se destacou entre os desfiles na noite.

O samba-enredo “Nosso destino é ser onça”, veio do livro do escritor Alberto Mussa, “Meu destino é ser onça”.