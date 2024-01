DJ Alok traz show de drones ao Réveillon de Fortaleza 2024

A capital cearense recebeu pela primeira vez o show de drones do DJ Alok, na madrugada desta segunda-feira, 1º. O artista subiu ao palco do Réveillon de Fortaleza por volta de 1h30min — antes deles, Wesley Safadão fez a contagem regressiva para 2024.

Ao todo, 200 drones sobrevoaram o local durante, aproximadamente, dez minutos. Fortaleza é a quarta cidade a receber o espetáculo visual, que já foi apresentado em Copacabana, no Rio de Janeiro, no festival The Town; em São Paulo; e em Manaus.

Veja vídeo: