Quando desmontar a árvore de Natal? Veja data e dicas para guardar

Com o clima natalino indo embora, é hora também de retirar os enfeites de natal e preparar as energias para o novo ano. Luzes, presépio e a própria árvore fazem parte da decoração da casa de muita gente, principalmente cristãos, e a data para retirá-los também tem influência da igreja. No Brasil, os costumes católicos destacam o Dia de Reis, 6 de janeiro, como uma opção. A data celebra o dia em que o menino Jesus foi visitado por três reis magos e recebeu ouro, incenso e mirra.

Dia de Reis: por que retirar os enfeites de Natal na data? A festa dos Reis, que ocorre em 6 de janeiro, é a última grande festa do ciclo de Natal. E é com esse encerramento que deve-se desmontar as árvores de Natal, assim como os demais enfeites.

Nesta data já pode acontecer esse desmonte, pois após a Festa do Batismo de Jesus e festa dos Reis, inicia-se um novo “tempo litúrgico”. Para algumas pessoas, deixar as decorações natalinas penduradas depois dessa data é considerado um sinal de má sorte. LEIA TAMBÉM | Quaresma: o que significam os 40 dias antes da Páscoa?

Tradição varia em outras culturas Apesar de comum desmontar na data, não há um consenso que realmente precisa ser esse dia. Em outros países, por exemplo, o costume não é o mesmo. Nos Estados Unidos, a ornamentação costuma ser retirada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. Esta tradição tem influência do "Boxing Day", uma ocasião caracterizada pelo término das festividades, a troca de presentes e as grandes promoções no setor comercial em alguns locais. Já algumas famílias católicas romanas podem optar por manter sua árvore até 2 de fevereiro, conforme as tradições da Candelária, que celebra a apresentação de Jesus ao Templo.

Onde guardar a Árvore de Natal e os enfeites? Agora que você já sabe quando retirar sua decoração natalina, é importante entender a melhor forma de armazená-la para reutilizar no ano seguinte. Veja algumas dicas a seguir: Árvore de Natal A árvore de Natal deve ser limpa com cuidado, desmontada e ter os galhos fechados. O ideal é que seja armazenada em um saco plástico ou plástico bolha bem resistente. O pacote deve ser enrolado com plástico adesivo. Uma dica para evitar o cheiro de mofo no ano seguinte é espalhar um pouco de bicarbonato de sódio ou pó de café. Lembre-se de retirar todos os enfeites antes de guardar para não danificá-los e evite aspiradores de pó para limpá-la.