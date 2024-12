O que é Boxing Day? Entenda tradição de Natal em esporte inglês

A tradição britânica do 'Boxing Day' é marcada por torcedores fantasiados de Papai Noel nos estádios esportivo / Crédito: Divulgação / Premier League

A temporada de festas é marcada por inúmeras tradições e celebrações. Em meio à alegria do período, países como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá celebram o Boxing Day. Embora o nome possa sugerir algo relacionado ao esporte de boxe, o feriado não tem nenhuma conexão com o ringue. Para muitos fãs de futebol, no entanto, o Boxing Day significa uma coisa: jogos da Premier League, o Campeonato Inglês. O dia está presente no calendário da competição há tantos anos que já se tornou uma tradição.

Enquanto outras ligas europeias fazem uma pausa de duas semanas durante o Natal e o Ano Novo, o Reino Unido aproveita para acumular partidas. Os fãs dos Estados Unidos podem comparar o Boxing Day à NFL no Dia de Ação de Graças ou, em menor escala, ao Dia de Natal para a NBA. As partidas da Premier League atraem grandes audiências, já que fãs de todo o mundo costumam planejar o dia para ficar em casa, sentados no sofá, aproveitando as sobras do Natal e assistindo aos jogos da principal liga de futebol do mundo. Boxing Day: qual é a origem e o significado? O Boxing Day, comemorado todos os anos em 26 de dezembro, um dia após o Natal, é um feriado de troca de presentes que teve origem na Reino Unido durante a era vitoriana, de acordo com a enciclopédia Britannica.

Na época da Rainha Vitória, servos, comerciantes e pessoas mais pobres recebiam presentes de seus empregadores. Como os servos trabalhavam no Natal, eles tinham o dia seguinte de folga para visitar suas famílias. Além disso, de acordo com o Old Farmer’s Almanac, as famílias da classe alta costumavam reunir sobras de comida, bens ou dinheiro, colocando-os em caixas — daí o nome Boxing — para doá-los aos mais necessitados. O dia também é conhecido como Dia de Santo Estêvão, em homenagem ao primeiro mártir cristão, conhecido por ajudar os pobres.

Boxing Day: quais países comemoram? Por estar amplamente associado ao Reino Unido, todas as regiões do território britânico (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) celebram o Boxing Day. Além disso, países como Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Canadá também participam da comemoração. Alguns países europeus, como Romênia, Finlândia, Hungria e Croácia, também celebram a data, mas a chamam de Dia de Santo Estêvão. Boxing Day: comemoração e presença do futebol Nos dias de hoje, o Boxing Day é uma oportunidade para passar tempo com a família e aproveitar as ofertas pós-Natal. Muitas famílias visitam parentes que não puderam encontrar no dia 25 de dezembro, e empresas costumam dar folga aos funcionários ou distribuir bônus de fim de ano.