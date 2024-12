Papa celebra o Natal e inicia o Jubileu 2025, 'Ano Santo' em Roma

Na véspera de Natal, às 19 horas (15 horas de Brasília), na presença de quase 30 milhões de pessoas e com transmissão para todo o mundo , o jesuíta argentino abrirá a Porta Santa da basílica de São Pedro do Vaticano, simbolizando o início do Jubileu "ordinário".

A segurança ao redor do Vaticano foi reforçada após o ataque fatal conra um mercado de Natal na Alemanha. Quase 700 policiais adicionais foram mobilizados em Roma, anunciou o Ministério do Interior da Itália.

O papa, de 88 anos, que enfrenta problemas frequentes de saúde, presidirá como todos os anos a Missa do Galo na basílica de São Pedro, antes de pronunciar na quarta-feira ao meio-dia sua tradicional bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo).

"Pequeno milagre": Entenda o que é o Jubileu

Organizado a cada 25 anos pela Igreja Católica, o Jubileu é considerado um período de conversão e penitência para os fiéis e é acompanhado por uma longa lista de eventos culturais e religiosos.

Na preparação para o Jubileu, a cidade de Roma efetuou obras importantes que testaram a paciência dos moradores, com a restauração de monumentos e praças do centro histórico.

Entre as mais emblemáticas está um túnel perto do castelo de Sant'Angelo, muito perto do Vaticano, inaugurado na segunda-feira pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que considerou a conclusão do projeto um "pequeno milagre".