Maior árvore de Natal do mundo pode ser vista a quase 50 km de distância

A dimensão da árvore é tão grande que ela é montada na encosta do Monte Ingino e vai até à Basílica de Sant'Ubaldo, no topo da montanha. Por ser iluminada, a construção pode ser vista a quase 50km de distância.

Uma comunidade na Itália realmente se empolga quando o assunto é enfeitar a árvore de Natal. A cidade medieval de Gubbio , localizada na região de Úmbria, é detentora do recorde de maior árvore natalina: são 450 metros de base e 750 metros de altura, segundo a agência italiana de notícias, ANSA.

Maior árvore de Natal do mundo reconhecida pelo Guinness Book

A ideia de montar uma árvore de natal gigante começou em 1981, mas foi só em 1991 que a estrutura entrou para o Guinness Book como recordista na categoria “Maior Árvore de Natal do Mundo”, e desde então a cidade continua defendendo o título.

Estima-se que são utilizadas mais de 250 luzes verdes para “desenhar” a árvore e outras 300 luzes multicoloridas para preencher e enfeitar o seu interior. O topo conta com uma estrela com cerca de mil metros quadrados de largura, com mais de 200 pontos de luz, segundo a ANSA.