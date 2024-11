Dia de Finados é feriado ou ponto facultativo em 2024? Entenda

Essa tradição se espalhou e foi adotada oficialmente pela igreja católica, chegando a diferentes culturas com características próprias, como aconteceu no Brasil.

A data ganhou popularidade a partir do século XII, transformando-se no Dia de Finados para o mundo cristão. A escolha de 2 de novembro para a celebração oficial se deu por suceder o Dia de Todos os Santos , celebrado em 1º de novembro.

Dia de Finados: outros feriados do mês de novembro

O mês de novembro de 2024 ainda terá mais dois feriados. Além da proclamação da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que oficializa o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Veja quando:

15 de novembro (sexta-feira) - Proclamação da República - feriado nacional

20 de novembro (quarta-feira) - Dia da Consciência Negra - feriado nacional

Com a proximidade do final do ano, o Brasil terá apenas mais um feriado nacional em dezembro, no dia 25, quando é celebrado o Natal. A data cai em uma quarta-feira.



