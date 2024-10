Novembro 2024: feriados, pontos facultativos e datas comemorativas

O mês também terá o evento da Black Friday , no dia 29 de novembro, marcado por promoções no comércio.

Ainda, o feriado do dia 15 de novembro será uma sexta-feira , criando o conhecido “feriadão”.

Após os feriados serem concentrados no fim de semana nos últimos meses, o mês de novembro terá dois feriados nacionais durante os dias úteis, além de um feriado no sábado.

O Dia Mundial do Diabetes foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para reforçar a conscientização a respeito da doença e evidenciar a importância da prevenção.

18 de novembro - Dia Nacional do Conselheiro Tutelar

O Dia Nacional do Conselheiro Tutelar foi criado em 2001, no Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares, realizado em Luziânia, Goiás, com objetivo de discutir e aprimorar a missão dos Conselhos Tutelares.



19 de novembro - Dia da Bandeira

No Brasil, o Dia da Bandeira é celebrado nesta data por ter sido nesse dia, em 1889, que foi criado o modelo da bandeira republicana que utilizamos até hoje.

25 de novembro - Dia Nacional do Doador de Sangue

No dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue, que tem por objetivo agradecer aos doadores e sensibilizar a população para a importância da doação.