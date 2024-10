Dia de Finados: veja a programação dos cemitérios de Fortaleza e RMF

O POVO preparou uma lista com horários e programação dos cemitérios de Fortaleza durante o Dia de Finados 2024.

O Dia de Finados é lembrado no próximo sábado, 2 de novembro. A data é marcada por visitas aos cemitérios, que concentram multidões para homenagear os entes queridos que já morreram.

Cemitério São João Batista



O cemitério São João Batista funcionará das 6h às 18h. Os portões das ruas Padre Mororó e Filomeno Gomes, que ficam nas extremidades do cemitério, estarão abertos.

O equipamento realizará seis missas durante o Dia de Finados. Veja os horários abaixo.



Cemitério Parque da Paz



O cemitério Parque da Paz - localizado no bairro Passaré, em Fortaleza - funcionará das 6h às 18h, com duas missas durante o Dia de Finados. A primeira será presidida pelo padre Adler Trindade, às 9h. À tarde, terá uma missa com o padre Silvio Scopel (Comunidade Shalom).