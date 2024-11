Cometa é totalmente evaporado ao se aproximar do Sol; veja o vídeo

A depender da órbita de cada cometa, os membros da família Kreutz Sungrazers se direcionam para o centro de nosso sistema solar a cada 500 ou 800 anos. Acredita-se que tais cometas sejam fragmentos de um único astro espacial que se partiu em algum ponto da galáxia há cerca de 4 bilhões de anos.

Wheeeeee!



ESA/NASA’s Sun-watching SOHO spacecraft spied comet C/2024 S1 ATLAS (entering from bottom right) as it darted toward the Sun.



The comet reached its perihelion, or closest approach of the Sun, today at 7:30am ET. pic.twitter.com/T7kvthWOPe