Novembro terá chuva de meteoros; veja calendário astronômico do mês

Diversas conjunções marcam o calendário astronômico do mês de novembro de 2024. Além delas, ocorre a máxima atividade da chuva de meteoros Leônidas e a última Superlua do ano. Confira a seguir os eventos astronômicos do mês de novembro conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Terra terá duas luas até novembro; ENTENDA o fenômeno raro

Fenômenos astronômicos de novembro: quarteto celeste Lua, Mercúrio, Vênus e a estrela Antares formarão um quarteto celeste no começo da noite, direção oeste, nas constelações de Libra e Escorpião. Quando: 2 de novembro Fenômenos astronômicos de novembro: Superlua Lua cheia de novembro de 2024 será uma Superlua. Isso significa que ocorre perto do perigeu e aparecerá ligeiramente maior e mais brilhante no céu do que as luas cheias regulares.

“Lua do castor” é um dos nomes tradicionais para a lua cheia do mês, pois é o período em que os castores se preparam para o frio na América do Norte. Quando: 15 de novembro Fases da lua em 2024: CONFIRA calendário completo do ano

Fenômenos astronômicos de novembro: chuva de meteoros O nono mês do ano também reserva a máxima atividade da chuva de meteoros Leônidas, que poderá ser observada durante a madrugada na direção leste. Este ano estima-se que as Leônidas produzirão até 20 meteoros por hora durante o seu pico. Mas as condições de visualização podem não ser das melhores, pois o pico coincide com a lua cheia e os meteoros poderão ser ofuscados pelo céu claro. Quando: 17 de novembro

Astronomia: conjunções no mês de novembro Conjunção é um termo utilizado tanto na astrologia quanto na astronomia e ocorre quando dois ou mais corpos celestes, como asteroides, estrelas, luas ou planetas, aparentam estar mais próximos um do outro quando vistos da Terra. Novembro terá uma série de conjunções; confira: Conjunção entre Lua e Vênus Conjunção entre a Lua e Vênus no começo da noite, direção oeste, na constelação de Ofiúco. Quando: 4 de novembro