Outubro terá eclipse e cometa; veja calendário astronômico do mês

O Eclipse solar anular será visível no sul da América do Sul no início de outubro Crédito: KENA BETANCUR / AFP

Diversos fenômenos marcam o calendário astronômico do mês de outubro de 2024. Um dos principais acontece no começo do mês: um eclipse solar anular. Além dele, ocorre também uma Superlua e a máxima aproximação do cometa C/2023 A3. Confira a seguir os eventos astronômicos do mês de outubro conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Fenômenos astronômicos de outubro: eclipse solar anular Logo nos primeiros dias de outubro será possível acompanhar um eclipse solar anular, visível no sul da América do Sul e na região equatorial do Oceano Pacífico. No Brasil, o eclipse será visto como parcial, abrangendo integralmente os estados da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parcialmente os estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Quando: 2 de outubro com início às 17h01min, auge às 17h42 e término com o pôr do sol.

Outubro traz a máxima aproximação do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS) com a Terra. O "Cometa do Século", como também é conhecido o corpo celeste, começou a ficar visível no meio de setembro. O cometa poderá ser melhor observado em céus escuros durante a segunda quinzena do mês, no começo da noite, quando irá transitar pelas constelações de Serpente e Ofiúco.

Quando: Máxima aproximação em 12 de outubro. Fenômenos astronômicos de outubro: Superlua Uma lua cheia de outubro será uma Superlua e poderá ser vista durante toda a noite na constelação de Áries. Essa lua cheia, é chamada Lua do Caçador e também é conhecida como Lua de Sangue. Quando: 17 de outubro

Fenômenos astronômicos de outubro: chuva de meteoros Oriônidas O mês promete também a máxima atividade da chuva de meteoros Oriônidas, que poderá ser observada durante a madrugada na direção leste. O número médio de meteoros é de aproximadamente 20 por hora. Os meteoros das Orionídeas podem aparecer em todo o céu, voando à velocidade de 66 quilômetros por segundo, portanto, a visualização a olho nu em locais escuros é a mais indicada pela rapidez que eles cruzam o céu.