Asgabate: a cidade do Turcomenistão onde só é permitido carros brancos

Se um dia você resolver visitar Asgabate, capital do Turcomenistão, não se assuste caso veja apenas carros brancos pelas ruas. É que desde 2015 existe uma lei que proíbe automóveis de outras cores. O motivo? contamos a seguir. Asgabate, o lugar em questão, está situado na Ásia Central e ficou conhecido como “A Cidade do Mármore Branco”, por conter a maior concentração de mármore branco em construções do mundo, segundo o Guinness World Records. A cidade também também é conhecida por causa da cratera chamada de “Portão do Inferno”, que pega fogo há 50 anos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por que cidade do Turcomenistão proibiu carros que não fossem brancos Tráfego de baixa intensidade de Ashgabat em estradas com arranha-céus de mármore branco ao fundo Crédito: Adobe Stock

Tudo começou em 2015, quando o ex-presidente, Gurbanguly Berdymukhammedov, à época, proibiu a importação de carros pretos em todo o território nacional. No entanto, foi em 2018 que os moradores da capital foram surpreendidos com uma decisão para lá de curiosa: carros que não fossem da cor brancas seriam impedidos de circular nas ruas. Segundo o jornal El País, as autoridades começaram a recolher carros que não estivesse no padrão estabelecido pela nova lei, e quando os donos dos automóveis iam buscá-los, tinham que assinar um termo concordando em mudar a cor do carro. Leia mais | "Portão do Inferno", a cratera na Ásia que pega fogo há 50 anos

A marca do veículo ou o modelo ficava a critério do dono, enquanto a pintura só poderia ser no máximo prateada. Seja coincidência ou não, o branco era a cor preferida do ditador. Teorias diziam que ex-presidente do Turcomenistão proibiu carros que não fossem brancos por "superstição" Diversas teorias foram levantadas na época sobre o motivo que teria levado Gurbanguly a tomar essa decisão. Uma delas dizia que se tratava de superstição por parte do ditador, para “trazer boa sorte”. A outra teria sido a de que a cor deixava Asgabate mais “estética”. Mesquita Turkmenbashi Ruhy (Gypjak) em Ashgabat, Turcomenistão, construída com mármore branco e cúpulas douradas Crédito: Adobe Stock