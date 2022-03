Filho de líder autoritário vence eleições no Turcomenistão

Serdar Berdymukhamedov, filho do autoritário e excêntrico presidente do Turcomenistão, venceu as eleições para suceder o pai no comando da ex-república soviética, de acordo com os resultados oficiais.

Berdymukhamedov, de 40 anos, venceu as eleições de sábado com 73% dos votos, anunciou a Comissão Eleitoral Central (CEC) do país, um dos mais isolados do mundo.

Nove candidatos disputaram a presidência do país da Ásia Central de seis milhões de habitantes, mas poucos duvidavam da vitória do filho do líder autocrático, Gurbanguly Berdymukhamedov.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atual presidente, que também ocupa o cargo de chefe de gabinete e líder do Senado, é a principal autoridade do Turcomenistão nos últimos 15 anos.

O líder de 64 anos, conhecido como "o protetor" do país, rico em gás, domina a vida pública nacional desde a morte do presidente fundador Saparmurat Niyazov em 2006 e não tolera a dissidência.

Em janeiro, Berdymukhamedov anunciou que deixaria o poder para permitir que "líderes jovens" assumam o comando e convocou eleições antecipadas.

Apesar do resultado previsível da votação,, a CEC demorou alguns dias para divulgar os números. O presidente da comissão eleitoral, Gulmyrat Myradov, alegou a necessidade de tempo para uma "apuração rigorosa".

O filho não conseguiu igualar o pai, que nas eleições presidenciais de 2017 e 2012 venceu com 97,69% e 97,14% dos votos, sempre de acordo com os números oficiais.

cr/bur/thm/mas/zm

Tags