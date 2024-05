Monte Érebo: vulcão na Antártida 'chove' R$ 32 mil em ouro por dia

Especialistas suspeitam que as partículas se movam pelo ar como pó de ouro pois são encontradas em locais distantes da cratera. Veja mais sobre o vulcão

Especialistas que o estudam afirmam que o vulcão está localizado em uma área onde a crosta se afina, permitindo que o magma flua facilmente para a superfície por falhas, liberando diariamente as bolsas de gás com 80 gramas de ouro.

Ele está localizado na Antártida, na Ilha Ross, integrando o famoso Anel de Fogo do Pacífico, onde se encontram 1,6 mil vulcões ativos . Com uma altitude de 12.448 pés (aprox. 3,8 quilômetros), o Monte Érebo é o mais conhecido e o mais ativo atualmente.

Na Antártida, um vulcão ativo faz “chover ouro do céu”. Escondido entre geleiras, o Monte Érebo é conhecido por expelir bolsas de gás que contêm aproximadamente 80 gramas de ouro cristalizado diariamente, com um valor de cerca de R$ 32 mil.

A rocha derretida sobe do interior da Terra, transportando partículas de ouro para a superfície e cristalizando. Especialistas suspeitam que as partículas também se movam pelo ar como pó de ouro como uma "chuva", pois podem ser encontradas em locais distantes da cratera.

A presença do ouro foi registrada a até mil quilômetros de distância do jato de lava mais ao sul do planeta, que atinge uma altura máxima de 3.800 metros.

