Gol, a última companhia aérea latino-americana em apuros financeiros

Fundada em 2001 e detentora de 33% do mercado aéreo de passageiros brasileiro, a Gol busca reestruturar uma dívida que alcançava 20,1 bilhões de reais ao fim de 2023, de acordo com números não auditados da empresa.

Assim como as três primeiras empresas, a Gol sofre com "os estragos causados pela crise econômica da pandemia", disse à imprensa Celso Ferrer, diretor executivo da companhia.

No mercado, no entanto, as ações despencaram 65%, de cerca de 7 para 2,40 reais, em quatro dias até 31 de janeiro, quando foram excluídas do Ibovespa.

Além disso, agências de classificação de risco, como Fitch ou Moody's, rebaixaram sua nota, diminuindo a confiança em seu cumprimento de dívidas.

As companhias aéreas são "altamente sensíveis a eventos externos", já que enfrentam "custos em dólares que fogem do controle da empresa", aponta Lopes.