Nasa descobre "Super-Terra" que pode ter condições habitáveis

Ele é maior que a Terra e percore uma órbita completa – ou “um ano” – em apenas 19 dias, revelou a Nasa. Isso facilita o trabalho de observação do planeta.

A newly discovered super-Earth, TOI-175 b, joins the list of habitable-zone planets that could be more closely investigated by @NASAWebb! This planet sits in a red dwarf star system that may hold another secret: a second, Earth-sized world. https://t.co/hJuFxHC3rs pic.twitter.com/V6qManXmy9