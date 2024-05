Turista morre ao cair de penhasco enquanto tirava foto em vulcão de lava azul-violeta

A chinesa estava com seu marido e visitava um parque vulcânico Ijen na Indonésia. Ela teria tropeçado na própria roupa enquanto posava para foto. Entenda

Uma turista chinesa de 31 anos morreu após tropeçar e cair de uma altura de 75 metros enquanto tirava fotos em um vulcão ativo na Indonésia. A mulher, identificada como Huang Lihong teria se enroscado na roupa que usava, o que a desequilibrou e resultou na fatalidade.

A chinesa estava com seu marido e visitava um parque vulcânico Ijen, conhecido por expelir lava azul-violeta. O fenômeno natural se deve pela presença de grandes quantidades de enxofre no magma do vulcão.

