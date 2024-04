Lago na Alemanha fica totalmente roxo, intriga curiosos e atrai turistas

O lago Gipsbruchweihers , que fica no sul do pais europeu, tem sido a razão da visita de muitos curiosos à região devido a cor incomum. Essa coloração é uma raridade produzida por bactérias roxas que apenas se proliferam em condições muito específicas.

Esses microrganismo costumam ser encontrados em locais com águas mais profundos, entretanto, podem se multiplicar de acordo com a concentração de enxofre e a intensidade da luz. Quando isso acontece, é impossível não se encantar com a cor vibrante emitida pela água.

Apesar da coloração inusitada, lago da cor roxa não representa risco à saúde

Não é possível prever quanto tempo o espetáculo da natureza vai durar. A última vez que o lago Gipsbruchweiher ficou roxo foi em 2020.

De acordo com cientista alemães, apesar da coloração incomum, o fenômeno não representa risco à saúde de humanos e animais porque as bactérias roxa não produzem toxinas. Sabendo disso, você teria coragem de dar um mergulho nesse lago?