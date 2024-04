Americanos quebram recorde e ganham título de casal com a maior diferença de altura do mundo

Larry e Jessica, o casal com maior diferença de altura do mundo de acordo com o Guinness World Records Crédito: Reprodução/Guinness World Records

O casal Larry McDonnell, de 42 anos, e Jessica Burns-McDonnell, 40, são oficialmente o casal com a maior diferença de altura do mundo. O título foi oficialmente concedido a dupla após eles quebrarem o recorde mundial até então registrado no Guinness World Records (Livro dos Recordes). Eles moram em West Virginia, nos Estados Unidos, e receberam a condecoração formal do título segunda-feira, 8. O casal quebrou o recorde por possuir uma diferença de altura de quase 90 centímetros.



Larry é o mais baixo do casal. Por apresentar nanismo, condição genética que afeta o crescimento, o homem tem 91,44 centímetros altura. Em contraponto, Jessica, que não apresenta a condição, tem 1,77 metro de altura, sendo a pessoa mais alta da relação. Casal dos EUA quebra o recorde mundial de maior diferença de altura Ao Guinness, os recordistas contaram que a conquista do título mundial veio após Larry ver uma publicação no Facebook que mostrava o casal britânico que detinha o recorde anteriormente. Na postagem havia a informação de que a dupla de britânicos contava com uma diferença de 56,8 cm, quase 30 cm a menos que Larry e Jessica.

Com uma diferença de altura de 86,36 centímetros para sua amada, Larry rapidamente se deu conta de que o casal poderia estar com um recorde em mãos. Assim, o casal decidiu contatar o Guinness para proclamar o direito à conquista. Após o processo de verificação exigido pelo livro dos recordes, Lary e Jessica foram condecorados no dia 8 de abril com o recorde de casal com a maior diferença de altura do mundo. Casal dos EUA bate recorde de maior diferença de altura



A história de amor do casal com a maior diferença de altura do mundo Casal com a maior diferença do mundo compartilha história de amor Crédito: Reprodução/Guinness World Records

A história de Larry e Jessica começa com os dois ainda na primeira infância. Eles se conheceram no ensino primário após Larry repetir um ano na escola e ser matriculado na mesma turma que Jessica. A conexão entres eles foi espontânea e muito natural, rapidamente iniciaram uma amizade que iria durar por vários anos.