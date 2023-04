Brasileiro conquista recorde mundial após pescar pirarara de 70kg

O empresário goiano Antônio Pedro, de 26 anos, chamou a atenção ao realizar um sonho que tinha há mais de 10 anos: bater o recorde de pescaria com o maior peixe pirarara do mundo. O homem conseguiu capturar um animal da espécie de 1,4 metro e cerca de 70 quilos.

A pesca do peixe gigante aconteceu no Rio Xingu, no Mato Grosso, em agosto de 2022. No entanto, somente dois meses depois o feito foi reconhecido pela International Game Fish Association (IGFA) como recorde mundial.

O local onde a pesca aconteceu fica em uma reserva indígena, o que seria proibido a princípio. No entanto, o empresário contou ao portal G1 que o momento aconteceu durante uma visita ao Xingu por meio de um convite de indígenas da comunidade Morená.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a pescaria esportiva em território indígena pode ser realizada se houver a autorização da comunidade local, como foi o caso de Antônio Pedro.

Sobre o assunto ES: Tubarão-baleia é encontrado morto; peixe é o maior do mundo

Peixe perca usa patos para se reproduzir em lagos europeus

BA: peixe-boi desbrava Ilha de Itaparica; veja vídeo

Peixe-boi Estevão realiza traslado para cativeiro em Icapuí

Peixe-leão, raro e venenoso, é encontrado em praia de Pernambuco

"História de pescador”

“Estou neste ramo desde muito tempo. Saímos de Goiânia e pegamos mais de mil quilômetros e, quando chegamos lá, eles [indígenas] falaram que tinham peixes fora do normal. Já tinha em mente o tamanho do recorde passado e o tamanho do peixe que precisava pegar”, narrou o pescador sobre o episódio.

Após conseguir o peixe gigante, a reação do pescador foi de muito entusiasmo. “Eu chorava, pulava, dava pirueta. Estava anestesiado, foi uma coisa fora do normal. Cada dia que passa, que eu olho, eu fico agradecido. Mandei fazer uma arte em tamanho real do peixe porque as pessoas não têm noção da dimensão. Ele era muito grande, muito gordo”, disse ao G1.

Antes do animal que Antônio Pedro capturou, a pescaria que detinha o recorde mundial de maior peixe pirarara era também de um brasileiro, que capturou um que pesava aproximadamente 40 quilos e 1,3 metro, explicou o pescador.

Tags