Recorde de maior calcinha fio dental do Brasil é registrado em MG

Peça íntima gigante foi conhecida durante a 19ª Festlingerie, na mesma cidade do maior sutiã do Brasil, em Juruaia; veja fotos

Uma calcinha fio dental de cinco metros de altura e seis de largura recebeu o título de Maior Calcinha Fio Dental do Brasil, nesta sexta-feira, no interior de Minas Gerais. A peça íntima gigante foi conhecida durante a 19ª Festlingerie, na mesma cidade do maior sutiã do Brasil, em Juruaia.

Cerca de 43 pessoas estiveram envolvidas na construção da estrutura que durou 22 dias. Além do tamanho, a calcinha gigante esbanja qualidade, sendo feita de microfibra durável com 92% poliamida e 8% elastano.

