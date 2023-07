Fisiculturista morre ao tentar erguer peso de 210 kg na Indonésia

O fisiculturista Justyn Vicky, 33, morreu após tentar erguer um peso de 210 kg durante um agachamento. O atleta treinava normalmente na academia onde trabalhava na ilha de Bali, ao sul da Indonésia, quando teve a barra pressionada contra a sua nuca e caiu desacordado.

O caso aconteceu no último sábado, 15. De acordo com o UOL, o professor de musculação foi levado para um hospital da região, onde passou por cirurgia de emergência, mas morreu uma hora após o procedimento. Justyn deixa um filho de 11 anos, chamado Jazztien, que frequentemente apoiava o pai nas redes sociais.

A tragédia foi gravada por companheiros do personal na academia e viralizou nas redes sociais durante essa semana. Nas imagens, é possível ver que um homem até tenta ajudar Justyn com o peso, mas sem sucesso. A barra quebrou o pescoço dele e exerceu uma compressão crítica aos nervos vitais do coração e dos pulmões.

A academia em que a vítima trabalhava, The Paradise Bali, publicou uma nota de despedida em suas redes sociais. “Descanse em paz, querido amigo. Você permanecerá para sempre em nossos corações”, conclui a publicação.