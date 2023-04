"Vira-lata fitness" viraliza ao incentivar alunos de academia em troca de carinho

A cadela Connie tem conquistado a atenção dos alunos de uma academia da cidade de Içara, em Santa Catarina. Sua tutora precisou levá-la para o trabalho um dia e a cachorrinha acabou chamando atenção de todos por esbanjar simpatia.

Depois da primeira "visita" de Connie, os alunos da academia ficaram pedindo para que ela voltasse ao local. Todos sempre param para cumprimentá-la e no fim do treino ainda tiram foto com a mais nova mascote da academia.

Apesar dos receios de sua tutora, Connie ganhou os corações e um posto fixo na academia onde sua tutora trabalha. Connie é uma cadela Sem Raça Definida (SDR), popularmente chamada de vira-lata. A cadela é cuidada pela funcionária da academia Mayane Sabino.

Confira vídeo:

O charme de Connie ultrapassou os limites da academia depois que Mayane publicou um vídeo nas redes sociais nessa quinta-feira, 13, mostrando a interação da cadela com os alunos da academia.

O registro revela Connie brincando, se divertindo e tirando fotos com as turmas do estabelecimento. A gravação foi compartilhada no perfil da tutora, mas vem ganhando notoriedade e repercussão por meio da divulgação de páginas de conteúdos virais.

Entre os inúmeros comentários sobre o vídeo, vários internautas elogiam o carisma de Connie. Alguns brincam dizendo que a presença da cadela seria um grande incentivo para frequentar academia.

O perfil do TikTok de Mayane mostrando a rotina de Connie e de outros cachorros já acumula mais de 24 mil seguidores e 732 mil curtidas.

